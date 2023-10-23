«Он был женат. Я не хотела никого подталкивать»: Боня ответила на обвинения, что увела возлюбленного из семьи

Виктория Боня больше 10 лет строит карьеру. Она стала телеведущей, моделью и бизнесвумен. Бывшая звезда «Дома-2» давно живет в Монако. Она привыкла к роскошной жизни и красным дорожкам. В 43 года светская львица следит за внешностью и мечтает снова стать мамой. Недавно она сообщила, что строит новые отношения. на отдых на Мальдивы звезда улетела со своим таинственным бойфрендом.
На фото, где не видно лица ее бойфренда, фанаты разглядели пышную шевелюру и спортивную фигуру ее избранника. Его имя она хранит в тайне, но в Сети обсуждают, что им может быть Руслан Гасанов.
Однако он был еще недавно женат на ровеснице из Новосибирска Таисии Василешниковой. Поэтому Викторию стали обвинять в том, что он разрушила семью. Но она решила прояснить ситуацию.
«Когда мы познакомились, он был женат. Мы просто общались как друзья, виделись несколько раз в общей компании.
Через полгода он спросил: «Если бы я не был женат, ты бы выбрала меня?». Я сказала, что не могу дать ответ на такой вопрос человеку, который в отношениях. Не хотела никого подталкивать, для меня важно, чтобы человек сам принял решение.
Через два месяца после этого разговора он уже принял решение разойтись, и только тогда мы впервые решили дать шанс этим отношениям», — высказалась светская львица.
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Виктория Боня с возлюбленным. Фото: соцсети звезды
Также фанаты спросили, будет ли Виктория содержать бойфренда, так как он певец и скорее всего пока не очень богат. Но телеведущая заверила, что ее избранник достаточно состоятельный.
«Еще никого не содержала и не собираюсь. Он не позволяет мне платить даже за мои походы в горы, которые стоят не маленьких денег. И да, он не певец. Это его хобби. Хотя я считаю, что с его голосом и талантом он обязан выпустить свои треки», — пояснила звезда.
Также Боня похвасталась, что ее возлюбленный развивает бизнес и скоро откроет в Дубае масштабное пространство с рестораном.
Виктория Боня о бойфренде. Фото: соцсети
Напомним, что у телеведущей есть 11-летняя дочь Анджелина от миллионера Алекса Смерфита. Она признавалась, что сохранила с отцом ребенка дружеские отношения, поэтому периодически встречается с экс-возлюбленным. А недавно Боня заморозила яйцеклетки, так как хочет снова стать мамой.