«Он был женат. Я не хотела никого подталкивать»: Боня ответила на обвинения, что увела возлюбленного из семьи

На фото, где не видно лица ее бойфренда, фанаты разглядели пышную шевелюру и спортивную фигуру ее избранника. Его имя она хранит в тайне, но в Сети обсуждают, что им может быть Руслан Гасанов.

Однако он был еще недавно женат на ровеснице из Новосибирска Таисии Василешниковой. Поэтому Викторию стали обвинять в том, что он разрушила семью. Но она решила прояснить ситуацию.

«Когда мы познакомились, он был женат. Мы просто общались как друзья, виделись несколько раз в общей компании. Через полгода он спросил: «Если бы я не был женат, ты бы выбрала меня?». Я сказала, что не могу дать ответ на такой вопрос человеку, который в отношениях. Не хотела никого подталкивать, для меня важно, чтобы человек сам принял решение. Через два месяца после этого разговора он уже принял решение разойтись, и только тогда мы впервые решили дать шанс этим отношениям», — высказалась светская львица.

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