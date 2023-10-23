40-летняя Бородина похвасталась аппетитными формами в лифчике: едва прикрыла свои выпуклости, шорты трещат по швам

За две недели Бородина успела загореть. Она часто хвастается тем, как выглядит в 40 лет. Телеведущая много внимания уделяет своей внешности. На этот раз она покрасовалась в шортиках и лифчике. Брюнетка захотела оголить свои выпуклости фигуры. Ксения блеснула грудью и изящными бедрами.

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