40-летняя Бородина похвасталась аппетитными формами в лифчике: едва прикрыла свои выпуклости, шорты трещат по швам

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести шоу «Дом-2», но недавно телеведущая получила новую должность. Она стала ведущей шоу «Последний герой». Для съемок брюнетка прилетела в Таиланд, на остров, где мало что есть для комфортной жизни. При этом звезда находит время на фотосессии и шопинг.
За две недели Бородина успела загореть. Она часто хвастается тем, как выглядит в 40 лет. Телеведущая много внимания уделяет своей внешности. На этот раз она покрасовалась в шортиках и лифчике. Брюнетка захотела оголить свои выпуклости фигуры. Ксения блеснула грудью и изящными бедрами.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Однако недавно ее фанаты поймали на фотошопе. После этого многие стали подозревать, что своей фигурой Бородина не довольна. «Ого, какие формы», «Шорты натянула почти до ушей», «Просто нет слов», «Стала так часто оголяться», «Шикарный загар», «Талии нет», — стали писать подписчики.