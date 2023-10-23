Прыгали и лазали по канатам как обезъянки: Прилучный с детьми Муцениеце и Брутян оторвались в игровой комнате (видео)

На этот раз Прилучный вернулся после отпуска в Дубае. К нему приехали сын Тимофей и дочка Мия. Примечательно, что актер решил сводить их в игровую комнату. С ними пошла и Брутян, которая прыгала, лазала по канатам и падала в мягкие кубики. Не отставал от нее и муж. Они были счастливы. Наследники актера веселились вместе с ними.

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