Прыгали и лазали по канатам как обезъянки: Прилучный с детьми Муцениеце и Брутян оторвались в игровой комнате (видео)

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он стал одним из самых известных актеров в России. Его сердце завоевала молодая коллега Зепюр Брутян. Они сыграли свадьбу и стали жить в большом особняке. Примечательно, что у них родился сын Микаэль. В этом году пара уже несколько раз ездила в отпуск. Порой к звезде приезжают дети от первого брака с Агатой Муцениеце.
На этот раз Прилучный вернулся после отпуска в Дубае. К нему приехали сын Тимофей и дочка Мия. Примечательно, что актер решил сводить их в игровую комнату. С ними пошла и Брутян, которая прыгала, лазала по канатам и падала в мягкие кубики. Не отставал от нее и муж. Они были счастливы. Наследники актера веселились вместе с ними.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Иногда, даже взрослому человеку нужно почувствовать себя ребенком, но это не точно», — заявил Павел.
Поклонники были восхищены звездной семьей. Однако некоторые упрекнули актера, который не платит алименты бывшей жене. Агате пришлось подать в суд, чтобы добиться увеличения выплат, так как она с трудом оплачивает школу для наследников.