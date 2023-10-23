Подольская устроила праздник в честь трехлетия сына Преснякова в Сочи: полет на воздушном шаре, прогулка и застолье

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она является популярной исполнительницей. При этом певица предпочитает совмещать карьеру и материнство. Она растит сыновей вместе с мужем Владимиром Пресняковым. Артемию восемь лет, а Ивану накануне исполнилось три года. Звезда в честь дня рождения младшего наследника устроила целое путешествие.
Подольская привезла своих детей и племянниц в Сочи. Она с утра привезла всех в парк в горах, где живут олени. Именинник смог погулять, побегать и увидеть животных. А самым ярким моментом стал полет на воздушном шаре. Примечательно, что Наталья боится высоты, но решила преодолеть свой страх, чтобы порадовать Ваню и друзей.
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А вечером певица приехала в дорогой ресторан. Там прошло застолье в кругу самых близких. Иван задул свечку на десерте. Подольская также носила малыша на руках. Не обделен был вниманием и старший сын пары. А вот Пресняков на празднике не появилась. Он поздравил наследника в соцсети.
«У нас сегодня праздник! Нашему Ивану 3 год Это самый прекрасный и чудесный весенок (Весы) на свете! Словами не описать, как мы тебя любим.
Могу сказать одно. С первыми детьми мы очень тревожные. Все в первый раз. Когда появляется второй — ты просто наслаждаешься материнством. Мое пожелание только одно. Хочу пожелать в день рождения своего ребенка, чтоб все дети во всем мире были здоровыми и счастливыми», — также написала Подольская.
Наталья Подольская с детьми и родными. Фото: соцсети звезды
«Это один из самых ярких дней, которые мы проводили вместе с детьми! Я бы хотела больше таких вот дней для них, но и для нас взрослых тоже! Глаза горели у всех одинаково!» — добавила Наталья.
Поклонники были впечатлены праздником. Многие поздравили малыша с радостным событием. А на следующий день певица привела всех на пляж. Иван смог помочить ножки в море, а потом поесть сладости в кафе. Также он покатался на велосипеде.