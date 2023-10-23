Подольская устроила праздник в честь трехлетия сына Преснякова в Сочи: полет на воздушном шаре, прогулка и застолье

Подольская привезла своих детей и племянниц в Сочи. Она с утра привезла всех в парк в горах, где живут олени. Именинник смог погулять, побегать и увидеть животных. А самым ярким моментом стал полет на воздушном шаре. Примечательно, что Наталья боится высоты, но решила преодолеть свой страх, чтобы порадовать Ваню и друзей.

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