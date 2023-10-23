«Я говорю правду»: Долина отказалась извиняться за высказывание в адрес покойного Шатунова

Лариса Долина ответила на критику, с которой столкнулась после недавнего высказывания о Юре Шатунове. Певица не стала оправдываться за слова о том, что не считает покойного коллегу «легендой».

Вместо этого Долина заявила, что всю жизнь страдает от прямолинейности и неумения врать.

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«Я стараюсь быть предельно вежливой, деликатной, правдивой и искренней. А люди мою искренность транслируют как высокомерие и озлобленность. Как же это все несправедливо и нечестно. Да, я говорю правду. Всегда. За это всю свою жизнь страдаю. Но никогда еще не пожалела об этом», — высказалась артистка в Telegram.

Напомним, скандал вокруг Долиной разразился после концерта в память о Шатунове. Поклонникам не понравилось, что певица сначала выступила на шоу, заработав кругленькую сумму, а затем раскритиковала покойного солиста «Ласкового мая».