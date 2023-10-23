Спустя 22 года: стала известна истинная причина развода Наташи Королевой и Игоря Николаева

Брак Наташи Королевой и Игоря Николаева продлился 13 лет. Это довольно много для союза представителей шоу-бизнеса. Певица и композитор выглядели счастливыми. Вся страна восхищалась их великолепной парой. Поэтому для многих поклонников стало настоящим ударом то, что звезды решили разъехаться.

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А все произошло из-за того, что композитор заскучал в браке. Николаев завел роман со своим концертным директором. Он не стал делать из этого особой тайны и вскоре рассказал все своей жене. Как выяснилось, Королева совсем не была готова к такому повороту событий.

Певица пыталась спасти свой брак целый год. Но в какой-то момент поняла, что не готова больше мириться со сложившейся ситуацией. Николаев даже не думал прекращать интрижку на стороне. Артистка не захотела жить по новым правилам и предложила поставить точку.

«Разъехаться предложила я. Но прежде чем что-то решить, я всегда становлюсь на сторону человека, который заставляет меня совершать какие-то шаги. Уверена, если бы делала то же самое, что и Игорь, он никогда не принял бы этого. Николаев предложил мне жить по правилам, с которыми я не смирилась», — поделилась Королева.

С тех пор прошло много лет. Бывшие супруги устроили свою личную жизнь. Наташа Королева вышла замуж за танцора Сергея Глушко. А Игорь Николаев счастлив с актрисой Юлией Проскуряковой. Но фанаты звездной пары до сих пор задаются вопросом, могли ли композитор и певица спасти свой брак.

На этот вопрос спустя 22 года ответила психолог Любовь Розенберг. По мнению специалиста, отношения Королевой и Николаева испортились не столько из-за измены, сколько из-за неуместной откровенности композитора. Возможно, где-то стоило промолчать.

Но, увы, сейчас мы видим, что некогда близкие люди полностью прекратили общение. А могло все закончиться совсем иначе. Эксперт уверена, что если бы Николаев не стал вываливать на жену подробности своих похождений, у них был бы шанс сохранить семью или хотя бы остаться друзьями.

«Я категорически против того, чтобы изливать душу и каяться в интрижках жене или мужу. Да, свою душу вы облегчите, но каково будет потом жить с этим обманутому и преданному партнеру? Если вы чувствуете, что полюбили другого человека, то сказать об этом нужно максимально бережно, сохраняя уважение и заботу», — разложила все по полочкам психолог.

Источник: starhit.ru