Аршавин продает свой дом в Петербурге за 150 миллионов: тот самый, из которого ушли обе жены

Футболист Алексей Аршавин выставил на продажу коттедж в Санкт-Петербурге за 150 миллионов рублей, пишет КП.

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Что говорить, цена трехэтажной недвижимости впечатляет, но и дом совсем не прост. Его площадь — 400 квадратных метров, камин и лестницы в нем выполнены из мрамора, ванные комнаты тоже оформлены с натуральным камнем, имеется 5 спален, сауна и джакузи.

Да и территория у дома — просто мечта, настоящий райский сад с местами под парковку 4 автомобилей.

Этот шикарный дом Аршавин стал обустраивать еще в союзе с Юлией Барановской, которую так и не взял в жены официально, несмотря на наличие 3 детей. А вот Алису Казьмину Алексей все-таки сводил под венец. Правда, и эти отношения потерпели полный крах.

В итоге некогда счастливая семья распалась и начались бесконечные суды как раз за этот пресловутый дом. Мама спортсмена, которая являлась фактической владелицей квадратных метров, через суд выселила экс-невестку вместе с внучкой Есенией.

Похоже, что хоромы не смогли принести счастья своим хозяевам…