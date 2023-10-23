«Она из машины вылезала с большим трудом»: соседи ужаснулись, увидев немощную Пугачеву

Алла Пугачева часто тревожит публику своим внешним видом. Поклонники боятся, что 74-летняя артистка неважно себя чувствует.

По словам жителей деревни Грязь, во время последнего приезда домой Алла Борисовна действительно казалась больной. Она походила не на звезду эстрады, а на обычную пенсионерку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Она даже из машины вылезала с большим трудом. Мы удивлялись, а как же она по сцене скачет? Хотя, возможно, она тогда себя просто плохо чувствовала, или радикулит какой с артритом обострился», — поделились соседи певицы.

Напомним, сейчас Примадонна живет в Израиле и крайне редко бывает на родине. В этом году ее заметили в подмосковном особняке-замке лишь однажды. Пугачева прилетала на похороны близкого друга, модельера Валентина Юдашкина.

По материалам aif.ru