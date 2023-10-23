«Чтобы никто не увидел»: Пугачеву заметили пробирающейся в свой замок через черный ход

Сейчас Алла Пугачева живет в Израиле и крайне редко прилетает в Россию. По словам жителей деревни Грязь, за последний год певица появлялась в своем замке-особняке лишь однажды.

Звезда ненадолго возвращалась на родину, чтобы проводить в последний путь близкого друга, модельера Валентина Юдашкина. Приезд был тайным.

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«Она приехала в замок не по главной дороге, а по этой, по ней только мусор они вывозили. Чтоб никто не увидел. Ну мы-то тут сидим, увидели, конечно», — поделились соседи артистки.

Визит был недолгим. Сразу после похорон Алла Борисовна улетела в за границу.

Ранее стало известно, что Пугачева покинула Израиль. Когда в стране стало неспокойно, певица с детьми отправилась на Кипр.

По материалам АиФ.