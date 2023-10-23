Вайкуле восхитилась Хаматовой: «Уже говорит по-латышски!»

Певица Лайма Вайкуле с завидной регулярностью стала давать интервью, в которых нет-нет да и сделает скандальное заявление. На этот раз она продемонстрировала свое отношение к сбежавшей из России Чулпан Хаматовой.

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Актриса, напомним, в прошлом году эмигрировала в Латвию, начала усердно учить местный язык, устроилась в Новый Рижский театр. Туда же перебрался и ее брат, актер Шамиль, последовал за сестрой. И тоже уже нашел себе работу на прибалтийских подмостках.

Недавно состоялась премьера спектакля «Калигула», где он сыграл, и на эту пьесу как раз пришла Вайкуле. Лайма встретилась с Хаматовой и осталась от нее в восторге.