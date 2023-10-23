Валерий Меладзе высказался о причине развода брата с Верой Брежневой: «У них разногласий хватает»

Расставание Веры Брежневой и Константина Меладзе на слуху у публики уже давно. Люди начали подозревать неладное еще год назад, а в этом сама певица намекнула, что, мол, развод пережила, после него случилась трансформация, а потом и новое творчество полилось рекой.

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Перед этим Меладзе-старшего узнали в одиноком пенсионере в швейцарских Альпах, отдыхающего на завалинке одного из горных отелей. А Брежнева осталась где-то то ли в Италии, то ли в Польше.

Причиной развода пары люди считают политику. Якобы у супругов были совершенно разные взгляды на происходящее между странами с 2022 года. Однако, брат Константина, Валерий Меладзе уверяет – это не так.

«Ну, как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных», - уверяет Меладзе-младший сайт aif.ru.

Кстати, сам Валерий Меладзе свою позицию обозначил еще в 2022 году, открыто отвернувшись от России.