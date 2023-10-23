У Заворотнюк появилась вторая родина: неожиданное признание

Старшая дочка тяжелобольной Анастасии Заворотнюк, Анна любит внимание публики к своей персоне. Поэтому стала блогером и обрела сотни тысяч фолловеров. В прошлом году она тайно сыграла свадьбу, скрывает мужа, зато не делает секрета из своих перемещений.

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Заворотнюк-младшая с недавних пор живет на две страны. Муж блогерши работает в ОАЭ, поэтому она вслед за ним переместилась в Дубай, но там ей было очень плохо. Недомогание вынудило красавицу вернуться в Москву, где она провела целых два месяца.

Накануне Анна сообщила, что покидает Россию. Куда она держит путь, девушка не стала скрывать от подписчиков своего блога. Оказалось, что к Дубаю у нее уже нет претензий, более того, он стал ей родным, как и Москва.

«На вторую родину, Дубай!» - ответила про пункт назначения Заворотнюк.

В Сети признание Заворотнюк вызвало недоумение. Пользователи подозревают, что Анна, так легко разбрасываясь словом «родина», просто не знает его значения.