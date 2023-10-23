Алла Пугачева покинула Израиль: уже известно, куда направилась Примадонна

Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева в прошлом году эмигрировала в Израиль. Она вместе с двойняшками Гарри и Лизой стала обладательницей паспорта новой страны.

Однако, в начале октября на новой родине Пугачевой оказалось неспокойно. И ее скандальный пятый муж Максим Галкин* поспешил порисоваться перед россиянами – мол, не оставит страну в столь тяжелое время. Правда, уже через неделю уехал.

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Публика гадала, что же будет делать Алла Борисовна. Но ответ оказался на поверхности – отправилась вслед за мужем. Галкин* улетел на Кипр, туда же отправилась и его престарелая жена и дети-школьники, сообщает kp.ru.

Ссылаясь на окружение Примадонны, издание отмечает, что она проведет на Кипре ближайший год. К слову, еще в 2017 году там она приобрела виллу на побережье. И автоматические получила гражданство.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.