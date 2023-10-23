Юлия Михалкова сняла с себя все перед массажем: изящно изогнулась в кровати, простынку натянула

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова показала, как проходит ее обычный выходной день. Ее поклонники всегда мечтали посмотреть, как живет красотка, и она слегка приоткрыла закулисье своей жизни.
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Причем, сделала Юлия это весьма оригинально. Она сняла фото и видео в спортивном клубе, причем некоторые оказались довольно пикантными.
Сначала красавица продемонстрировала, насколько трудолюбивой может быть на тренировке. А потом продемонстрировала, что тот, кто хорошо работает, хорошо отдыхает.
А отдых Юлия предпочитает в спа-зоне, причем, расслабилась звезда по максимуму. Актриса разделась и прилегла на кровать, прикрывшись простынкой. В ожидании массажа она позировала себе перед зеркалом, расположенном на потолке – получилось очень эффектно и волнующе.