«Просто как-то сдулось»: инсайдеры рассказали, почему закончился роман Ирины Шейк и Тома Брэди

В минувшие выходные в западной прессе муссировалась новость о расставании супермодели Ирины Шейк и спортсмена Тома Брэди. Звезды встречались всего четыре месяца после летнего знакомства на свадьбе миллиардера в Италии.

Что же послужило причиной разрыва игрока в американский футбол и красавицы родом из России?

«Ирину очень привлекал Том. Ей нравилось встречаться с ним. Это ее взволновало, — рассказал близкий к звезде источник издания People. — Они весело провели время, путешествуя, чтобы увидеться друг с другом. И в конце концов это просто как-то сдулось».

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Инсайдер добавил, что ситуацию усложнили обязательства знаменитостей.

«У них обоих сохраняются обязательства, и находиться в одном городе одновременно становится все труднее, — отметил он. — Ирина может сказать о Томе только хорошее».

Другой источник подчеркнул, что между парой «нет никакой драмы». По его словам, «все просто вышло из строя».