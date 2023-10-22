«Мои губы возвращаются домой»: Боня похвасталась улучшениями во внешности

Вечером 22 октября Виктория Боня выложила горячие фото с мальдивского пляжа. 43-летняя телезвезда показала завидную фигуру в розовом купальнике и похвасталась загаром. Но главная радость светской львицы не в отдыхе и не в идеальной форме бедер.
«Кажется, мои губы возвращаются домой. Наконец-то», - подписала фото Вика.
Виктория Боня и ее губы. Фото: соцсети
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Напомним, после недавно перенесенной пластической операции звезда долго восстанавливалась и не хотела показывать поклонникам свое лицо. Но на свежем снимке видно, что губы модели уже вернулись в нормальное состояние и приняли весьма дорогую форму.
Хотя, в комментариях у Бони, как всегда, нашлось место и восхищенным поклонникам, и едким злопыхателям.