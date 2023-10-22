«Мои губы возвращаются домой»: Боня похвасталась улучшениями во внешности

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Напомним, после недавно перенесенной пластической операции звезда долго восстанавливалась и не хотела показывать поклонникам свое лицо. Но на свежем снимке видно, что губы модели уже вернулись в нормальное состояние и приняли весьма дорогую форму.

Хотя, в комментариях у Бони, как всегда, нашлось место и восхищенным поклонникам, и едким злопыхателям.