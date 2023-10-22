«Алле еще от женихов отбиваться!»: как сейчас выглядит 10-летняя Лиза Галкина — белокурая, похожа на Кристину

Шоумен Максим Галкин* не раз показывал в своем микроблоге, как их с Аллой Пугачевой дети готовят на кухне разные сложные блюда. Гарри даже выведал рецепт любимых маминых пирожков. А Лиза может приготовить пиццу и сварить макароны. Примадонна кормит детей самой простой едой, кашей, сосисками. Из деликатесов разве что красная икра, которую так любит Елизавета.

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За границей дети Аллы Борисовны заметно подросли. Поклонники то и дело подмечают, что Лиза похожа на свою старшую сестру Кристину. Обе белокурые, улыбчивые. Елизавета близко дружит с внуками Примадонны — Дени и Клавой. А вот Никита Пресняков был не частым гостем в замке Максима Галкина.