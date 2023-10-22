«Алле еще от женихов отбиваться!»: как сейчас выглядит 10-летняя Лиза Галкина — белокурая, похожа на Кристину

Шоумен Максим Галкин* не раз показывал в своем микроблоге, как их с Аллой Пугачевой дети готовят на кухне разные сложные блюда. Гарри даже выведал рецепт любимых маминых пирожков. А Лиза может приготовить пиццу и сварить макароны. Примадонна кормит детей самой простой едой, кашей, сосисками. Из деликатесов разве что красная икра, которую так любит Елизавета.
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За границей дети Аллы Борисовны заметно подросли. Поклонники то и дело подмечают, что Лиза похожа на свою старшую сестру Кристину. Обе белокурые, улыбчивые. Елизавета близко дружит с внуками Примадонны — Дени и Клавой. А вот Никита Пресняков был не частым гостем в замке Максима Галкина.
Лиза Галкина на пляже. Фото: личный архив
«Такая большая уже стала! А была малюткой», «Как быстро растут чужие дети», «Ну модель! Прям на подиум», «Лапочка! Одуванчик», «Никакого хвастовства, милашка», «Алле еще от женихов отбиваться!», «На Кристи похожа», «Артистизм даже тут», «Копия Аллуси», «Мамина принцесса», - пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.