«Мог просто шею перерезать»: Дмитрий Колдун рассказал об опасной травме головы после концерта

Певец Дмитрий Колдун рассказал журналистам о страшной травме, которую получил, отвлекшись на телефон.

ЧП произошло, когда артист выступал на круизном лайнере. После концерта его повели через технические помещения корабля, чтобы не пересекаться со зрителями в зале.

«Мне сказали пригнуться. Я просто сидел в телефоне и пригнулся. Ну и ударился головой о сплинклер (ороситель автоматической системы тушения пожаров, - Прим. авт.) Если бы я не пригнулся, то, вполне возможно, мог бы просто шею перерезать, потому что сплинклер висел очень низко», - рассказал Дмитрий в телепередаче «Ты не поверишь!» «Я сел и начал ощупывать голову, а там действительно потекла кровь. Судя по удару и по тому, что я увидел на этой звездочке пожарной, там просто висели мои волосы – практически парик».

Судовые врачи наложили Колдуну четыре шва. Причем наживую.

«Зашивали без анестезии, потому что кожа тонкая на черепе, и мне сказали, если медсестры вколот анестезию, то края раны набухнут, и шов получится кривой», - объяснил певец. «Слава богу, у меня там был кое-какой алкоголь с собой. Я его использовал в качестве анестезии – мне так дед говорил, что его так зашивали на фронте. В какой-то степени это помогло, хотя на самом деле было больно».

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Любопытный факт: незадолго до этого случая мать артиста Татьяна Борисовна, увлекающаяся астрологией и картами Таро, предсказала сыну, что его ждет нечто плохое, и попросила поберечь себя.