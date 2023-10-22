«Без обид»: Долина призналась, что не считает Шатунова легендой

Певица Лариса Долина выступила на концерте памяти Юры Шатунова и затем написала большой пост в социальной сети, вызвав неоднозначную реакцию поклонников.

68-летняя народная артистка России отметила, что ей сложно далось принятие решение об участии в вечере Шатунова, так как она вряд ли бы назвала этого исполнителя легендой.

«Я долго думала - соглашаться или нет. И все разговоры о том, что у виновника этого мероприятия была нелегкая судьба, не имеют никакого отношения к ориентирам, что такое профессия артиста, нашей профессии. Феномен успеха мне до сих пор непонятен и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой…» - написала Долина.

«Пусть земля будет ему пухом… Жаль, что ушел, будучи еще совсем молодым, и я отдаю себе отчет в том, что для подростков он был кумиром, он пел о том, что их волновало именно в этом возрасте, но и только в этом. У взрослого человека эти песни не могут вызывать истерики и слезы потому, что взрослого человека уже волнуют другие проблемы и у них другое мироощущение».

«Для меня понятие Легенда - это нечто большее. Легенда - это Дима Хворостовский, Геннадий Гладков, Иосиф Кобзон…»

«Не мне судить, а, разумеется, вам, уважаемые подписчики, и не сочтите мой спич грубым и неуместным. Я всегда говорю правду. Без обид».