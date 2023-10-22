«Не нужно будет платить»: Макс Фадеев сделал неожиданный ход в адрес своих фанатов, обманутых мошенниками

21 октября в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге прошел сольный концерт композитора Макса Фадеева. На следующий день музыкант вышел в социальные сети, чтобы поблагодарить публику, но при этом рассказал об одном неприятном инциденте.

«Возле БКЗ продавали мерч: пластинки, автографы, еще что-то. Это мошенники, это не правда, это сделано не нами. Вас обманули, – заявил Фадеев. – Но! Все люди, кого обманули, пожалуйста, напишите нам. Мы сделаем для вас все в том же виде, только это уже будет настоящее, и ничего не нужно будет платить». «Всех благ. Мы разберемся и мошенников накажем».

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Продюсер указал адреса, куда пострадавшие фанаты могут скинуть фото своих покупок и контактные данные, чтобы получить легальные сувениры от звезды.