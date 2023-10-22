Хлои Кардашьян поздравила Ким с днем рождения, надев маску с лицом сестры

В социальной сети Хлои опубликовала для старшей сестры большое поздравление.

«Девочку, у которой много суперспособностей, с днем рождения! – написала она. – В моих глазах ты супергерой. Я никогда не видела, чтобы кто-то оставался настолько спокойным, насколько это возможно, в самой хаотичной ситуации. Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь мог идти по жизни с такой ясной головой, как ты».

«Позволь мне назвать лишь несколько твоих сверхспособностей. Устойчивость, спокойствие, проявление всего и вся, превращение в кого угодно, кем ты хочешь быть: в юриста, друга, сестру, дочь, маму, генерального директора, медицинского консультанта, специалиста по связям со СМИ. Я могу продолжать и продолжать, но о некоторых твоих способностях менять форму промолчу. Ха!»

«А если серьезно, мне так повезло, что ты моя сестра и лучший друг. Ты научила меня, что ничто не может сломить нас, если мы не позволим этому случиться, но все может укрепить нас, если мы готовы принять битву. Ты достойно сражались во многих битвах и благодаря ним стала сильнее. Ты вдохновляешь меня каждый день. Ты мотивируешь меня стать лучше».