«Я привык к ненависти»: Бруклин Бекхэм ответил критикам его кулинарных способностей

Так а кем в итоге вырос старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм? Кроме модельной карьеры, он увлекается кулинарией – активно снимает видео на кухне, хоть и не является профессиональным поваром.

В комментариях под роликами 24-летнего Бруклина полно троллинга и насмешек. пользователи соцсетей высмеивают его за неумение готовить и странные рецепты. В своем новом интервью парень дал исчерпывающий ответ всех злопыхателям и диванным кулинарным экспертам.

«Честно говоря, я привык к ненависти. Меня это особо не беспокоит, — цитирует молодого Бекхэма американское издание Insider. — Готовка доставляет мне удовольствие. У меня есть более важные вещи, о которых стоит беспокоиться, чем люди, говорящие обо мне чушь». «Мое послание им — продолжайте писать то, что хотите. Всегда найдутся люди, которые попытаются тебя сбить. Я делаю свое дело и работаю над своей задницей. Так что они могут продолжать писать то, что хотят, — меня это не беспокоит. Я просто буду продолжать делать свое дело».

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Парень добавил, что он не профессионал в готовке и находится только в начале пути. Он продолжит снимать кулинарные видео, чтобы увидеть, куда это его приведет.