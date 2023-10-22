Почему экс-солистка «Миража» Разина на дух не переносит Овсиенко: «Я бы убежала из комнаты»

Светлана Разина, некогда блиставшая в составе музыкальной группы «Мираж», стала гостьей шоу «Секрета на миллион» канала НТВ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Певица не скрыла, что относится к своим коллегам, которые выступали с ней в коллективе совсем по-разному. И далеко не всегда с симпатией.

Самой голосистой на период начала их музыкальной карьеры была Маргарита Суханкина, однако сегодня, полагает Светлана Разина, она износила свой голос, он совсем не тот.

Наталью Гулькину она не считает профессионалом, поскольку та на момент создания группы «у подъезда друзей на гитаре развлекала». Кроме того, Гулькина якобы сильно завидовала ей.

Самой вредной в коллективе Светлана Разина называет Наталью Ветлицкую, она вечно была всем недовольна, отчего ее и убрали из коллектива. Но больше всех певица ненавидела Татьяну Овсиенко. Причем совершенно необъяснимым образом, без всякой логики.