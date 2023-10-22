Разведенный Тимур Родригез вышел в свет со звездой сериала «Актрисы» — весь светился от счастья

В сентябре Тимур Родригез объявил о разводе спустя 16 лет брака, а на днях дал понять, что не одинок. Шоумен предстал на публике с новой пассией, но появилась она рядом с ним не сразу.
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Участник Comedy Club явился на премьеру фильма «Императрицы» в столичном кинотеатре «Октябрь» абсолютно счастливым. С его лица не сходила улыбка, в гордом одиночестве он охотно позировал на красной дорожке.
Уже в зрительном зале к Родригезу присоединилась неожиданная спутница — актриса Елена Николаева, звезда недавно прошумевшего сериала «Актрисы». Парочка удобно расположилась на соседних креслах и с теплом смотрела друг на друга.
Тимур и Елена шутили, много смеялись и не уворачивались от прицелов видеокамер, уточняет KP.RU.
Тимур Родригез и Елена Николаева на премьере фильма «Императрицы». Фото: Борис Кудрявов / КП
Напомним, Тимур Родригез и его жена Анна решили разойтись спустя 16 лет брака. У пары два сына — Мигель и Даниэль.
Елена Николаева в 2021 году тоже развелась. Вместе с Константином Парфеновым, советником генерального директора АО ГЛОНАСС, она прожила 20 лет. У пары двое детей – сын Артемий и дочь Вероника.