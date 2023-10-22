Какие суммы сейчас платят Урганту за корпоративы: можно купить дом за один выход на сцену

Ведущий Иван Ургант поднял расценки на корпоративы в 2 раза по сравнению с январем 2022 года, сообщает Telegram-канал Mash.
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Теперь Иван Ургант берет минимум 7 миллионов рублей за один корпоратив со своим участием. И это только плата лично ему.
Участие Мити Фомина в настоящее время расценивается в 1,62 млн рублей минимум. За написание юмористического сценария придется людям отдать 550 тыс. рублей, еще полмиллиона отсчитать менеджерам и продюсерам.
В итоге сумма может смело перевалить за 12 миллионов рублей, деньги для российской глубинки нереальные. На эти средства где-то в провинции можно купить роскошный дом.