Проклова рассказала о двухлетнем запое мужа после смерти двоих сыновей

Третий муж Андрей Тришин оказался сильнее, но тоже не смог подарить ей счастья. Елена Проклова и с ним сразу после рождения потеряла сына. Муж не спился, не опустил руки, окружил ее заботой и вниманием. Позже у них родилась совместная дочка Полина. Однако в 2015 году он ошарашил артистку заявлением: «Лена, извини, я влюбился в 15-летнюю девочку».

Новой возлюбленной Тришина оказалась дочка соседей, которую они позже отправили в Канаду. Звезда подала на развод, но решила остаться с бывшим супругом друзьями.