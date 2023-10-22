Проклова рассказала о двухлетнем запое мужа после смерти двоих сыновей

В программе Первого канала «Сегодня вечером», посвященной 70-летию Елены Прокловой, рассказали об испытаниях, которые довелось пережить актрисе.
Звезде суждено было потерять троих сыновей.
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Двоих малышей-близнецов Елена Проклова родила во втором браке с врачом Александром Дерябиным. Дети появились на свет нежизнеспособными и практически сразу ушли в мир иной.
Их отец не смог справиться с горем и вместо того, чтобы поддерживать безутешную жену «поселился» на два года в рюмочной. Актриса не выдержала и ушла от него.
Третий муж Андрей Тришин оказался сильнее, но тоже не смог подарить ей счастья. Елена Проклова и с ним сразу после рождения потеряла сына. Муж не спился, не опустил руки, окружил ее заботой и вниманием. Позже у них родилась совместная дочка Полина. Однако в 2015 году он ошарашил артистку заявлением: «Лена, извини, я влюбился в 15-летнюю девочку».
Новой возлюбленной Тришина оказалась дочка соседей, которую они позже отправили в Канаду. Звезда подала на развод, но решила остаться с бывшим супругом друзьями.