Брутян засняла, как Прилучный развлекает кроху-сына перед сном: танцы и нежности от папы (видео)

На днях Павел с супругой вернулся из отпуска, который провел в Дубае. Брутян устроила семейные выходные. К ним в гости приехали наследники актера от прошлых отношений. Они вечером вышли все вместе на прогулку. А вот перед ужином Прилучный вызвался убаюкать пятимесячного малыша. Он сначала нежно его гладил, а потом стал прыгать и танцевать с игрушкой. В итоге ему удалось сделать так, что Микаэль уснул.

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