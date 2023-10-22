Брутян засняла, как Прилучный развлекает кроху-сына перед сном: танцы и нежности от папы (видео)

Павел Прилучный больше 10 лет снимается в кино. Рядом с ним была первая жена Агата Муцениеце, когда на него обрушилась слава. Но в 2020 году они развелись несмотря на то, что у них росли дети: сын Тимофей и дочка Мия. А недавно актер снова женился на молодой избраннице Зепюр Брутян. Вскоре у пары родился сын Микаэль. Новую жену артист окружил заботой и вниманием.
На днях Павел с супругой вернулся из отпуска, который провел в Дубае. Брутян устроила семейные выходные. К ним в гости приехали наследники актера от прошлых отношений. Они вечером вышли все вместе на прогулку. А вот перед ужином Прилучный вызвался убаюкать пятимесячного малыша. Он сначала нежно его гладил, а потом стал прыгать и танцевать с игрушкой. В итоге ему удалось сделать так, что Микаэль уснул.
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Поклонники были восхищены кадрами. Многие отмечают, что Павел хороший папа. Однако Муцениеце недавно подала в суд, чтобы получить алименты. Она считает, что актер должен давать больше денег на содержание детей, так как они посещают кружки и учатся в престижной школе. Однако в последнее время Агата все расходы брала на себя.