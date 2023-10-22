Кудрявцева и Макаров сводили пятилетнюю дочку в театр: в модном платье и сапожках — папина принцесса

На этот раз Лера сводила наследницу в театр Терезы Дуровой. Макаров тоже сопровождал дочку. Для такого случая малышка нарядилась в серое платье, сапожки и модные белые колготки. Ее прическа была украшена ободком с ушками. Мария позировала на фоне плаката с артистами.

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