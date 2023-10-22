Кудрявцева и Макаров сводили пятилетнюю дочку в театр: в модном платье и сапожках — папина принцесса

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она стала известной персоной и продолжат вести такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка в 52 года продолжает следить за фигурой и лицом. Она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У пары растет дочка Мария, которой недавно исполнилось пять лет.
На этот раз Лера сводила наследницу в театр Терезы Дуровой. Макаров тоже сопровождал дочку. Для такого случая малышка нарядилась в серое платье, сапожки и модные белые колготки. Ее прическа была украшена ободком с ушками. Мария позировала на фоне плаката с артистами.
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Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены дочкой Кудрявцевой. Многие отметили, что она сама позирует, как артистка. К слову, девочка занимается балетом, а также парными танцами. Родители отдали ее в элитный садик, где Мария также учит английский язык. «Ну что за кукла», «Такая очаровательная», «Точно всех покорит», «Неописуемая красотка», «Папина радость», — стали писать в Сети.