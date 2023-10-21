43-летняя Боня козырнула фигурой в прозрачных брюках на пляже после критики: упругий «орех» во всей красе без фотошопа

На этот раз Боня захотела выложить новое видео. Накануне ее подвергли критике за использование фотошопа. Светская львица решила всем утереть нос. Она покрасовалась в топике и прозрачных брюках на пляже. Телеведущая подчеркнула свою точеную талию и округлые ягодицы. Виктория засветила свои стринги на камеру.

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