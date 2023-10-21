43-летняя Боня козырнула фигурой в прозрачных брюках на пляже после критики: упругий «орех» во всей красе без фотошопа

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она ведет шоу «Злые языки». Также часто бывшую участницу «Дома-2» можно увидеть на красных дорожках и светских вечеринках. Недавно она решила преобразиться. Ради пластической операции Боня слетала в США, но результат преображение пока не показывает. Пока идет реабилитация звезда улетела с бойфрендом на Мальдивы.
На этот раз Боня захотела выложить новое видео. Накануне ее подвергли критике за использование фотошопа. Светская львица решила всем утереть нос. Она покрасовалась в топике и прозрачных брюках на пляже. Телеведущая подчеркнула свою точеную талию и округлые ягодицы. Виктория засветила свои стринги на камеру.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит знаменитость в 43 года. «Шикарная фигура», «В таком наряде наверное все чешется», «Фигура мне нравится», «Красивая, но мне нравилась прежняя Боня, лет 10 назад», «Талия есть, вот пятая точка словно надувная», «Ну что за богиня», «Это впечатляет», — стали писать подписчики.