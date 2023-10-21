Прилучный вышел на вечерний променад с детьми Муцениеце и крохой-сыном: Тимофей не отходит от папы, а Мия — от мачехи

На этот раз Брутян решила устроить уикенд. В гости к паре приехали дети Павла от первого брака с Агатой Муцениеце: сын Тимофея и дочка Мия. Они устроили вечерний променад на районе. Зепюр не отпускала из рук коляску, а рядом с ней шла падчерица, которая успела подружиться с мачехой и полюбить маленького брата. А вот Тимофей постоянно был рядом с отцом. Они выгуляли собак.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».