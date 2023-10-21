Прилучный вышел на вечерний променад с детьми Муцениеце и крохой-сыном: Тимофей не отходит от папы, а Мия — от мачехи

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Он не перестает сниматься в новых проектах. А вот сердце звезда сериала «Мажор» после развода завоевала Зепюр Брутян. Молодая коллега очаровала и почти после первого свидания они оказались в ЗАГСе. А теперь пара наслаждается семейной жизнью. Актриса родила сына Микаэля. Она не скрывает, что устает, поэтому недавно Прилучный свозил ей на отдых в Дубай.
На этот раз Брутян решила устроить уикенд. В гости к паре приехали дети Павла от первого брака с Агатой Муцениеце: сын Тимофея и дочка Мия. Они устроили вечерний променад на районе. Зепюр не отпускала из рук коляску, а рядом с ней шла падчерица, которая успела подружиться с мачехой и полюбить маленького брата. А вот Тимофей постоянно был рядом с отцом. Они выгуляли собак.
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К слову, Мия словно была одета в папину куртку. На улице сильно похолодало. А Брутян накормила ее мандариками. Вечером звездная семья организовала ужин и просмотр кино. Поклонники отметили, что Прилучный хороший папа. Однако многие недоумевают, почему он не платит алименты. Некоторые фанаты уверены, что на это повлияла Зепюр.
Напомним, что недавно муцениеце подала в суд, так как хочет, чтобы бывший муж платил больше на содержание детей.
Павел Прилучный с детьми и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды