Невестка Орбакайте в мини-бикини блеснула идеальными формами на пляже в Майами: ангельски хороша

На этот раз невестка Орбакайте проводит время на пляже Майми-бич. Она устроила фотосессию в мини-бикини с принтом. Блондинка оголила свой плоский живот и продемонстрировала аппетитные выпуклости фигуры. Упругая грудь едва поместилась в лички. Ветер взъерошил ее волосы. Алена с улыбкой красовалась на фоне океана. Она теперь не расстается с загаром.

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