Невестка Орбакайте в мини-бикини блеснула идеальными формами на пляже в Майами: ангельски хороша

Вот уже год старший сын Кристины Орбакайте живет в США. Никита Пресняков переехал в Лос-Анджелес. С ним решила поменять жизнь и его супруга Алена Краснова. Пока молодой артист начал работать оператором и снимать клипы местным звездам, она посещала вечеринки, устраивала шопинг и ездила на пляж с подругами. А теперь пара прилетела в Майами.
На этот раз невестка Орбакайте проводит время на пляже Майми-бич. Она устроила фотосессию в мини-бикини с принтом. Блондинка оголила свой плоский живот и продемонстрировала аппетитные выпуклости фигуры. Упругая грудь едва поместилась в лички. Ветер взъерошил ее волосы. Алена с улыбкой красовалась на фоне океана. Она теперь не расстается с загаром.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит жена Никиты. Многие осыпали ее комплиментами. «Что за ангел», «Вот это фигурка», «А какой у вас вес? Если не секрет, выглядите супер», «Малышка, это ты удачно припарковалась! Шикарный вид», «Ангел в бикини», — стали писать в Сети. Добавим, что в Майами есть дом у Орбакайте. Возможно Никита приехал, чтобы навестить маму.