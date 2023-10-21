Дочка Юдашкина показала его подросшую внучку у бассейна: в купальнике вцепилась в бутылочку — большие глаза, как у деда Вали

На этот раз Галина наслаждается отдыхом после показа на Неделе моды. 21 октября она выложила умилительное фото с годовалой дочкой Агатой Ариеллой. Малышка в купальнике бегала у бассейна. На курорте осенью стоит жара. Девочка впилась в бутылочку. Она смотрела прямо на свою маму.

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