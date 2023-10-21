Дочка Юдашкина показала его подросшую внучку у бассейна: в купальнике вцепилась в бутылочку — большие глаза, как у деда Вали

В этом году ушел из жизни Валентин Юдашкин. Примечательно, что недавно его дочка Галина побывала в России и дала интервью. Она призналась, что после операции ее папа уже был совсем другим. Однако его смерть все равно стала большим ударом. Теперь наследница маэстро живет в Дубае. Она взяла на себя бизнес. А вот вдова кутюрье Марина помогает заботиться о внуках, часто к ним приезжая.
На этот раз Галина наслаждается отдыхом после показа на Неделе моды. 21 октября она выложила умилительное фото с годовалой дочкой Агатой Ариеллой. Малышка в купальнике бегала у бассейна. На курорте осенью стоит жара. Девочка впилась в бутылочку. Она смотрела прямо на свою маму.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Агата Ариелла. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что девочка быстро растет и очень похожа на дедушку. «Ну что за сладость», «Глаза такие большие! Это от дедушки», «Ох, какая она кнопочка», «Самостоятельный ребенок», «Прям принцесса», «Какие у нее красивые вещи», «Ой, я прям млею от этой крошки», — стали писать подписчики. Напомним, что у Галины есть еще старшие сыновья Аркадий и Анатолий.