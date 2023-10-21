Кристина Асмус феноменально похудела: показала фото до и после, лишив фанатов дара речи

Кристина Асмус уже давно стала известной актрисой. Многие ее знают благодаря роли в сериале «Иннтерны». А потом актриса захотела сыграть что-то более серьезное. Однако из-за откровенных сцен ее не раз критиковали. А после развода с Гариком Харламовым она стала часто публиковать смелые фото. В этом году звезда поправилась. При этом она без стеснения красовалась в купальнике и открытых нарядах.
На этот раз Асмус решила похвастаться тем, что похудела. В театре актриса предстала в топике и велосипедках. Она оголила пресс и сверкнула изящными бедрами. Экс-жена Харламова заявила, что ее тело должны увидеть все.
«Вчера один актер сказал мне: "Крис, в театре прохладно, накинь что-нибудь". А я ему: "Ну уж нет, пусть все видят, как я похудела"», – заявила она.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Для сравнения. Упитанная Асмус несколько месяцев назад», – добавила она.
Кристина показала, как выглядел в купальнике. Раньше у нее было два подбородка и пышные бедра. Поклонники остались ошарашены тем, как преобразилась актриса. Многие посчитали, что она так постаралась ради роли или своего возлюбленного Романа Евдокимова. Не так давно артистка намекала, что они думают о свадьбе.