Кристина Асмус феноменально похудела: показала фото до и после, лишив фанатов дара речи

На этот раз Асмус решила похвастаться тем, что похудела. В театре актриса предстала в топике и велосипедках. Она оголила пресс и сверкнула изящными бедрами. Экс-жена Харламова заявила, что ее тело должны увидеть все.

«Вчера один актер сказал мне: "Крис, в театре прохладно, накинь что-нибудь". А я ему: "Ну уж нет, пусть все видят, как я похудела"», – заявила она.

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