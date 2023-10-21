Ольга Бузова ошарашила фанатов: сделала откровенное фото в уборной — «крепкий орех» у всех на виду

На этот раз Ольга начала день со спорта. Она поправилась, поэтому пытается вернуться в форму. Телеведущая красовалась в тугих лосинах. Она подчеркнула округлости своей фигуры. Артистка делала упражнения на прокачку бедер и ягодиц.

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