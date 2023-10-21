Ольга Бузова ошарашила фанатов: сделала откровенное фото в уборной — «крепкий орех» у всех на виду

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что разбогатела, но на этом останавливаться не намерена. Телеведущая ведет новые проекты, а также регулярно дает концерты. А недавно она устроила себе путешествие. Артистка отправилась в Китай. Она намекнула, что у нее есть цель, но пока она все хранит в секрете. Однако даже в отпуске звезда старается заниматься спортом.
На этот раз Ольга начала день со спорта. Она поправилась, поэтому пытается вернуться в форму. Телеведущая красовалась в тугих лосинах. Она подчеркнула округлости своей фигуры. Артистка делала упражнения на прокачку бедер и ягодиц.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
А вот перед сном Бузова решила сделать фото в уборной. Она была в розовой ночнушке, которая словно была ей мала. Телеведущая обнажила свою пятую точку, в которую впились шортики. Она игрив повернулась своими формами к камере. Лицо без макияжа артистка решила не демонстрировать крупным планом. Поклонники были впечатлены. Многие посчитали кадры слишком пикантным и осудили знаменитость.