Ольга Бузова ошарашила фанатов: сделала откровенное фото в уборной — «крепкий орех» у всех на виду

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая во время путешествия по Китаю не перестает показывать каждый свой шаг. Новые кадры оказались слишком пикантными.

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что разбогатела, но на этом останавливаться не намерена. Телеведущая ведет новые проекты, а также регулярно дает концерты. А недавно она устроила себе путешествие. Артистка отправилась в Китай. Она намекнула, что у нее есть цель, но пока она все хранит в секрете. Однако даже в отпуске звезда старается заниматься спортом. 

На этот раз Ольга начала день со спорта. Она поправилась, поэтому пытается вернуться в форму. Телеведущая красовалась в тугих лосинах. Она подчеркнула округлости своей фигуры. Артистка делала упражнения на прокачку бедер и ягодиц. 

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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

А вот перед сном Бузова решила сделать фото в уборной. Она была в розовой ночнушке, которая словно была ей мала. Телеведущая обнажила свою пятую точку, в которую впились шортики. Она игрив повернулась своими формами к камере. Лицо без макияжа артистка решила не демонстрировать крупным планом. Поклонники были впечатлены. Многие посчитали кадры слишком пикантным и осудили знаменитость. 

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