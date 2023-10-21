«Укутались»: Зепюр Брутян предстала с подросшим сыном Павла Прилучного на прогулке — Микаэль в центре внимания

Зепюр Брутян уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Примечательно, что актриса в свои 27 лет актриса уже устроила свою жизнь. Она сыграла свадьбу с Павлом Прилучным, а не так давно у них родился сын Микаэль. Сначала многие не верили в их отношения, но теперь пара не перестат демонстрировать идиллию.
На этот раз супруги вернулись из отпуска, который провели в Дубае. Примечательно, что на отдых они не стали брать малыша. А вот 21 октября Брутян устроила вечерний променад. Она решила поделиться трогательными кадрами. С ней был муж, а также его дети от первого брака Тимофей и Мия. Сначала своего наследника Зепюр катала в коляске, а потом взяла на руки, укутав в плед. Лицо крохи она пока скрывает.
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«Укутались», – написала звезда.
Павел Прилучный с детьми и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены кадрами. Многие отмечают, что Прилучный заботливый папа. Другие отметили, что Микаэль быстро растет. Фанатам не терпится узнать, на кого похож мальчик. Ранее Брутян заверила, что малыш пошел в Прилучного. К слову, старший наследник звезды «Мажора» в свои 10 лет копия отца, а вот дочка Мия пошла в маму — Агату Муцениеце.