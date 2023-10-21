«Укутались»: Зепюр Брутян предстала с подросшим сыном Павла Прилучного на прогулке — Микаэль в центре внимания

На этот раз супруги вернулись из отпуска, который провели в Дубае. Примечательно, что на отдых они не стали брать малыша. А вот 21 октября Брутян устроила вечерний променад. Она решила поделиться трогательными кадрами. С ней был муж, а также его дети от первого брака Тимофей и Мия. Сначала своего наследника Зепюр катала в коляске, а потом взяла на руки, укутав в плед. Лицо крохи она пока скрывает.

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