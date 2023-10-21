«Есть ваше мышление, есть мое»: Бородина в «бабушкином» купальнике подверглась критике — обвинили в безвкусице

Поклонники восхитились формами знаменитости, которая заметно похудела за последний год. А вот выбор купальника многие подвергли критике, посчитав его устаревшим и слишком закрытым. Но Ксения решила дать хейтрам отпор.

«Но купальник, особенно плавки, совсем не подходят. У тебя шикарная фигура, не стесняйся», – заявила одна из подписчиц.

«Ребят, нет такого, со стороны виднее. Есть ваше мышление, а есть мое. Я не должна в таких вопросах ориентироваться на вас, только на себя! На свой комфорт, удобство и желание выглядеть как я хочу. Там не было вопроса, как вам? Я бы и не спросила. А я просто обожаю такие модели купальников, а-ля Бритни. С низкой талией не моя история. У всех свои предпочтения. Еще и прессак виднеется», – заявила Бородина.