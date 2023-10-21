Пополневшую Екатерину Варнаву снова заподозрили в беременности: не скрыла округлившиеся формы на публике

Екатерина Варнава. Фото: Global Look Press

Звезда появилась на на народной премии E1, где щегольнула в двух нарядах. Ее фигура вызвала много вопросов.

Екатерина Варнава уже давно стала популярной персоной. Она играла в камедийном шоу и снималась в кино. В последнее время актриса появляется на корпоративах и светских мероприятиях. И хоть летом она хвасталась точеной фигурой, не давно ее стали подозревать в беременности. А новый выход в свет звезды только подогрел слухи. 

На днях Варнава и Андрей Малахов стали ведущими на народной премии E1, которая прошла в Екатеринбурге. Актриса сменила два образа, продемонстрировав округлившиеся формы. Рубашка и юбка с поясом нисколько не скрыли ее фигуру. Теперь поклонники Варнавы снова подозревают, что 38-летняя знаменитость находится в положении.

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Екатерина Варнава и Андрей Малахов. Фото: соцсети

И даже в домашней обстановке Екатерина стала носить широкие джинсы и рубашки оверсайз. Она всеми силами скрывает область живота. 

«Беременна!» – стали писать подписчики звезды.

Сама актриса пока ничего не комментирует. Хотя не так давно она сама подметила, что к ней вернулись щечки. Однако Варнава не уточнила, что имела в виду прибавку в весе или походы к косметологу. Некоторые фанаты все же считают, что она набрала вес. А вот о ребенке артистка всегда говорит с осторожностью и отмечала, что такие вопросы всегда очень неудобные. 

Напомним, что после развода с режиссером Александром Молочниковым ходили слухи, что у Екатерины роман с депутатом Сергеем Капковым. Однако слухи не подтвердились.

Екатерина Варнава. Фото: соцсети звезды

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