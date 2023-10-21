Пополневшую Екатерину Варнаву снова заподозрили в беременности: не скрыла округлившиеся формы на публике

И даже в домашней обстановке Екатерина стала носить широкие джинсы и рубашки оверсайз. Она всеми силами скрывает область живота.

«Беременна!» – стали писать подписчики звезды.

Сама актриса пока ничего не комментирует. Хотя не так давно она сама подметила, что к ней вернулись щечки. Однако Варнава не уточнила, что имела в виду прибавку в весе или походы к косметологу. Некоторые фанаты все же считают, что она набрала вес. А вот о ребенке артистка всегда говорит с осторожностью и отмечала, что такие вопросы всегда очень неудобные.

Напомним, что после развода с режиссером Александром Молочниковым ходили слухи, что у Екатерины роман с депутатом Сергеем Капковым. Однако слухи не подтвердились.