«Талия поплыла вместе с песком»: Боня случайно выложила один и тот же кадр с фотошопом и без — разница всех поразила

На этот раз Боня насладилась романтичным вечером на побережье. Для такого случая она облачилась в белое платье-бюстье. Телеведущая подчеркнула свои формы. У нее был ужин на фоне заката. В соцсети она выложила кадры, но случайно также опубликовала фото с фотошопом. Виктория попыталась сузить свою талию. Но это увидели фанаты.

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