«Талия поплыла вместе с песком»: Боня случайно выложила один и тот же кадр с фотошопом и без — разница всех поразила

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она работала на телевидении, участвовала в модных показах. На этот раз бывшая участница «Дома-2» решила изменить свою внешность. Она сделала пластику лица и пока не показывает результат. Светская львица улетела отдыхать на Мальдивы вместе со своим таинственным возлюбленным. Там она хвастается фигурой, которая в этом году тоже преобразилась.
На этот раз Боня насладилась романтичным вечером на побережье. Для такого случая она облачилась в белое платье-бюстье. Телеведущая подчеркнула свои формы. У нее был ужин на фоне заката. В соцсети она выложила кадры, но случайно также опубликовала фото с фотошопом. Виктория попыталась сузить свою талию. Но это увидели фанаты.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Сама Боня предложила отгадать, какой снимок оригинальный. Поклонники не стали сомневаться, что она хотела сделать себя стройнее. «Ну с такими бедрами откуда такая талия?», «Зачем вы все фотошопите?», «Талия поплыла вместе с песком», «Ого, как красиво!», «Это уже не можно, хватит делать талию, как у Ким», «Боги, а зачем показывать фото до и после?» — стали писать в Сети.