«У нас были драки»: Алена Водонаева прокомментировала воссоединение с Викторией Боней

Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Модели вновь стали звездами одного шоу.

На днях Виктория Боня поделилась видео, как она весело болтает о мужчинах с другой стародавней звездой «Дома-2» Аленой Водонаевой. Многие поклонники светских львиц удивились, ведь ранее эти дамы часто конфликтовали друг с другом – неужели теперь подруги?

Свои отношения с бывшей соперницей за внимание публики Водонаева прокомментировала журналистам, появившись недавно на модном показе в центре Москвы.

«Мы с Викторией Боней стали соведущими, встретившись через двадцать лет в одном кадре, - цитирует модель MK.ru. - У нас были драки, но это было двадцать лет назад».

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Новый телепроект, чему бы он ни был посвящен, обязан стать топовым, так как воссоединил на одной площадке двух непримиримых соперниц.

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