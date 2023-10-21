«У нас были драки»: Алена Водонаева прокомментировала воссоединение с Викторией Боней

На днях Виктория Боня поделилась видео, как она весело болтает о мужчинах с другой стародавней звездой «Дома-2» Аленой Водонаевой. Многие поклонники светских львиц удивились, ведь ранее эти дамы часто конфликтовали друг с другом – неужели теперь подруги?

Свои отношения с бывшей соперницей за внимание публики Водонаева прокомментировала журналистам, появившись недавно на модном показе в центре Москвы.