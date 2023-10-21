«У нас были драки»: Алена Водонаева прокомментировала воссоединение с Викторией Боней

На днях Виктория Боня поделилась видео, как она весело болтает о мужчинах с другой стародавней звездой «Дома-2» Аленой Водонаевой. Многие поклонники светских львиц удивились, ведь ранее эти дамы часто конфликтовали друг с другом – неужели теперь подруги?
Свои отношения с бывшей соперницей за внимание публики Водонаева прокомментировала журналистам, появившись недавно на модном показе в центре Москвы.
«Мы с Викторией Боней стали соведущими, встретившись через двадцать лет в одном кадре, - цитирует модель MK.ru. - У нас были драки, но это было двадцать лет назад».
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Новый телепроект, чему бы он ни был посвящен, обязан стать топовым, так как воссоединил на одной площадке двух непримиримых соперниц.