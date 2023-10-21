Лайма Вайкуле про свой бизнес в России: «У меня там нет ничего, я никто»

На днях Федеральная налоговая служба начала проверку компании Laimalux Rus Лаймы Вайкуле — организация подозревается в неуплате налогов. Как только прошла эта новость, российская общественность была возмущена: неужели артистка, негативно отзывающаяся о нашей стране, продолжает зарабатывать в РФ?

Сама Лайма это утверждение опровергла.

«Все сочиняют, — цитирует 69-летнюю певицу издание StarHit со ссылкой на латвийскую прессу. — У меня нет ничего в России, я никто. Можно абсолютно точно расслабиться. Весь бизнес, который у меня был — мое имя, но я ничего не получала. Не переживайте».

По мнению артистки, надзорные органы РФ ей ничего не сделают и ничего не отнимут.

«Нельзя забрать то, чего нет. У меня была компания, в которой у меня была доля, но я сразу все отдала. Меня, как бизнес-леди, нет ни на бумаге, ни в реальности. Поэтому зря стараются», — подчеркивает она.

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Напомним, ранее живущая в Латвии Вайкуле заявила, что больше не вернется в Россию.