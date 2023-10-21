«Ушел мой ангел»: переживающий горе Стас Намин попросил публику не приходить на похороны сына

Основатель групп «Парк Горького» заверяет, что не считает Романа своим сыном. Он напомнил, что это наследник его бывшей жены от прошлых отношений. Артист с ним не общался много лет. Намин назвал его отморозком и мерзким человеком.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

39-летнему пасынку рок-звезды избрали меру пресечения в виде ареста до 18 декабря. Тем временем должны состояться похороны тещи Намина и его сына, но дата хранится в тайне. Он сделал публичное заявление, попросив не посещать церемонию прощания.

«Похороны будут закрытыми. Так пожелала мать Артема. Очень большая просьба, в том числе к журналистам — не приходить. Это наше личное большое горе. Будет буквально несколько человек», — сказал 71-летний Стас Намин, пишет «МК».

Ранее первая жена мэтра Анна Исаева призналась, что мама Артема Галина тяжело переживает горе. Она выразила соболезнования всем родным.

«Это был очень чистый, порядочный человек. Талантливый… Абсолютно чуждый всей этой светскости и публичности. Ушел мой ангел. То, как его жестоко убили — это страшно. Никому такого не пожелаешь», —делится сам Намин.

Напомним, что с Романом у музыканта раньше были нормальные отношения. Но потом отчим и пасынок прекратили оющение. Рокеру не нравился разгульный образ жизни Микояна. Молодой человек порой нарушал закон. В 2007 году он сбил женщину, которая умерла. Но тогда ему дали лишь условный срок.