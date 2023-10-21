Муцениеце в тугих лосинах устроила смелые танцы, блеснув идеальной фигурой: назло новой жене Прилучного

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она порой снимается в новых проектах. После развода с Павлом Прилучным ее карьера существенно продвинулась. Актриса снялась в новых фильмах и сериалах, получила роли в кабаре театре.

Более того, она заработала на новый дом и похудела. А вот ее бывший в это время снова женился, обзавелся еще одним ребенком и стал меньше платить алиментов, поэтому звезда подала на него в суд.