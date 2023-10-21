Муцениеце в тугих лосинах устроила смелые танцы, блеснув идеальной фигурой: назло новой жене Прилучного

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она порой снимается в новых проектах. После развода с Павлом Прилучным ее карьера существенно продвинулась. Актриса снялась в новых фильмах и сериалах, получила роли в кабаре театре.
Более того, она заработала на новый дом и похудела. А вот ее бывший в это время снова женился, обзавелся еще одним ребенком и стал меньше платить алиментов, поэтому звезда подала на него в суд.
На этот раз Муцениеце решила снять видео. Она проводит время в своем загородном поместье. Там после тренировки актриса захотела устроить танцы. Она в тугих лосинах и топике стала грациозно извиваться и даже встала на четвереньки. Артистка блеснула осиной талией и упругими бедрами. Агата наложила фильтр, поэтому ее лицо становилось мультяшным.
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«Никакой смысловой нагрузки, просто классное видео», – заявила она.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Агата находится в идеальной форме. Напомним, что у нее двое детей: сын Тимофей и дочка Мия. после родов она не сразу похудела. «До чего хороша», «Ой, дразните Брутян? Та пока не показывает живот», «Вы отлично выглядите», «Ну что за красотка», «Талия всем на зависть», — стали писать в Сети.