«Адекватность вышла из чата»: Волкова рассказала о коллеге, который плюнул на спектакль, не найдя вход в театр

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала о театральной курьере, который произошел 20 октября во время спектакля «Безумная жизнь Сальвадора Дали» во Дворце на Яузе.

«Вчера мы каким-то чудом отпремьерили спектакль «Безумная жизнь Сальвадора Дали» без одного из главных героев. Актер, который играет ключевую роль, для которого не было замены, за четыре часа до начала отказался от участия из-за того, что не смог найти вход в театр. Просто ушел и выключил телефон. Адекватность вышла из чата», - поделилась Волкова в социальных сетях.

«Несмотря ни на что, спектакль получился удивительным! Для меня все сцены в нем особенные! Очень хочется, чтобы как можно больше людей смогли его увидеть!»