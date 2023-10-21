«Я выйду из сериала лысой?»: новые съемки стали испытанием для наращенных волос Вали Карнавал

Днем, 21 октября, актриса и певица Валя Карнавал вышла на связь со своими поклонниками и посетовала на ужасное состояние своей прически. 21-летняя девушка отметила, что никак не может доехать до своего стилиста, чтобы покрасить волосы. А еще у нее есть проблема со съемками в новом проекте.

«Это какой-то ужас. Порочный круг моих волос в этом сериале… - пожаловалась Валя в Telegram. - Рассказываю. Мы снимали первую сцену, первый съемочный день, и я такая говорю: «Блин, а может, на эту сцену мы накрутим волосы?» И все такие: «Let’s go, будет красиво!»

«А потом эта сцена начала соприкасаться с другой сценой, вытекать в следующую, и вот этот порочный круг адский замкнулся. И теперь я every day по четыре-пять раз в день закручиваю волосы. Волосы, хоть и наращенные, но они мне уже говорят: «Пока». Представляете? Я выйду из сериала лысой? Или как?»