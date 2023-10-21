Татьяна Буланова готовится к рождению двоих детей: молодой муж мечтает о сыне, а певица хочет дочку

Летом 2023 года Татьяна Буланова вышла замуж за успешного бизнесмена Валерия Руднева. Чем не на шутку взбудоражила общественность. Дело в том, что избранник звезды оказался младше нее на целых 19 лет. Татьяне сейчас 54 года, а Валерию всего 35 лет.

Конечно, такая разница в возрасте не могла остаться незамеченной. Поклонники строили разные теории о том, почему молодой мужчина выбрал женщину постарше. Однако придраться не к чему.

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Как говорит сама артистка, денег у супруга хватает. К слову, Руднев подарил Булановой роскошный ресторан. К известности бизнесмен не стремится, а значит, и здесь нет никакой скрытой выгоды. Поэтому даже хейтерам пришлось признать, что это настоящая любовь.

Но один вопрос все-таки не дает общественности покоя. Всем интересно, планирует ли пара завести совместных детей. Некоторое время после свадьбы Татьяна уходила от этой темы. Однако в одном из последних интервью артистка заявила, что готовится к рождению детей.

Как выяснилось, Буланова хочет дочку, так как у нее уже есть двое сыновей от прошлых отношений. А ее молодой супруг мечтает о наследнике. Поэтому певица не исключает того, что детей будет двое.

«В идеале, наверное, было бы мальчик и девочка. Мне бы для разнообразия девочку хотелось. Но Валера категоричен, он только о сыне мечтает. Чтобы он стал спортсменом. У него какие-то свои на будущих детей планы. Осталось только все это организовать», — поделилась мыслями Буланова.

Каким образом певица планирует все это организовать, пока не ясно. Поклонники звезды разделились на два лагеря. Одни считают, что Татьяна может родить сама, и даже подозревают, что Буланова уже беременна. А другие считают, что потребуется помощь суррогатной матери. Что ж, время покажет, будем наблюдать.

Источник: программа «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»