Бритни Спирс призналась, что лишилась девственности раньше, чем рассказывала прессе

В конце 90-х годов американскую прессу очень беспокоил вопрос девственности Бритни Спирс. Журналисты третировали молодую артистку в желании узнать, девочка ли она, и кто был ее первым мужчиной.

В 2003 году, после отношений с певцом Джастином Тиберлейком, Бритни заявила, что на тот момент он был ее единственным любовником.

Однако в своих мемуарах «Женщина во мне», которые выйдут в тираж 24 октября, поп-звезда указала, что лишилась девственности еще до Джастина.

Согласно фрагменту книги, предварительно полученному изданием Us Weekly, Бритни стала женщиной на первом году старшей школы. Тем самым счастливчиком стал лучший друг ее старшего брата Брайана. Имя парня, которому на тот момент было 17 лет, певица не раскрыла.

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Преданные фанаты Спирс знают, что в тот период она встречалась с молодым человеком по имени Дональд Джонс. Но был ли это именно он – неизвестно.