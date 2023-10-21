Звезды сошлись: Тим Бертон и Моника Беллуччи вышли в свет как влюбленная пара

Тим Бертон и Моника Беллуччи впервые появились на публике как пара. 20 октября 65-летний режиссер и 59-летняя актриса предстали на Римском кинофестивале держащимися за руки.

Звезды посетили две кинопремьеры, не скрывая своих романтических чувств. Фотографы следили за каждым их шагом.