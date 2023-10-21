Звезды сошлись: Тим Бертон и Моника Беллуччи вышли в свет как влюбленная пара

Тим Бертон и Моника Беллуччи впервые появились на публике как пара. 20 октября 65-летний режиссер и 59-летняя актриса предстали на Римском кинофестивале держащимися за руки.
Звезды посетили две кинопремьеры, не скрывая своих романтических чувств. Фотографы следили за каждым их шагом.
Тим Бертон и Моника Беллуччи на красной ковровой дорожке Римского кинофестиваля 2023 года. Фото: Global Look Press
Пресса узнала о романе итальянской актрисы и американского постановщик в феврале 2023 года. В июне Моника подтвердила, что они влюблены.
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Сейчас звездная пара работает над сиквелом черной комедии «Битлджус». Первую часть Тим снял в далеком 1988 году.