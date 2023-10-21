«Фильтры и ретушь — это дьявол»: супермодель Линда Евангелиста выступила за честные фото

58-летняя супермодель Линда Евангелиста стала гостьей шоу The View, где ее попросили сравнить модельный бизнес 80-х годов и нынешние реалии. Легенда подиума активно высказалась против ретуши и фильтров на фото.

«О, это моя больная мозоль. Большая. Я считаю, что постпродакшн – это дьявол. Я считаю, что фильтры и ретушь — это дьявол», — заявила Линда.

«Раньше, когда мы делали фотографии, да, мы жульничали. Мы туго завязывали ремни, а затем вставляли сзади банки «Кока-колы», чтобы зафиксировать талию. Мы держали в руках отражатели, чтобы убрать мешки под глазами».

«Но они не ретушировали фотографии. Мы сделали все идеально на съемочной площадке, и вы видели то, что есть. Сегодня, что бы ни происходило на съемочной площадке, выскочит пуговица — они скажут: «Не волнуйтесь, мы наденем ее позже». Ресница свисает — они говорят: «Не волнуйтесь, мы исправим это позже».