«Фильтры и ретушь — это дьявол»: супермодель Линда Евангелиста выступила за честные фото

58-летняя супермодель Линда Евангелиста стала гостьей шоу The View, где ее попросили сравнить модельный бизнес 80-х годов и нынешние реалии. Легенда подиума активно высказалась против ретуши и фильтров на фото.
«О, это моя больная мозоль. Большая. Я считаю, что постпродакшн – это дьявол. Я считаю, что фильтры и ретушь — это дьявол», — заявила Линда.
«Раньше, когда мы делали фотографии, да, мы жульничали. Мы туго завязывали ремни, а затем вставляли сзади банки «Кока-колы», чтобы зафиксировать талию. Мы держали в руках отражатели, чтобы убрать мешки под глазами».
«Но они не ретушировали фотографии. Мы сделали все идеально на съемочной площадке, и вы видели то, что есть. Сегодня, что бы ни происходило на съемочной площадке, выскочит пуговица — они скажут: «Не волнуйтесь, мы наденем ее позже». Ресница свисает — они говорят: «Не волнуйтесь, мы исправим это позже».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Пожалуйста, не говорите даме, что сейчас искусственный интеллект даже готовых моделей создает, иначе она окончательно разочаруется в индустрии красоты.