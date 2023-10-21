Харламов собрался сделать Асмус предложение: трудно будет отказаться

После развода Гарика Харламова и Кристины Асмус прошло уже три года, но бывшие периодически вспоминают друг друга. Так до сих пор и неизвестна истинная причина разрыва звезд, но фанаты считают, что во всем виноват фильм «Текст» - слишком развратной жена юмориста была в кадре.

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Харламов снова вспомнил про Асмус в новом выпуске шоу Comedy Club. Шоумен пообщался с артисткой Мэри Гу и узнал, что ее директор – бывший муж. Пара остается вместе, но как коллеги. И это показалось Гарику отличной идеей – он решил сделать своей бывшей жене заманчивое предложение.

«Оказывается, так можно! Позвоню Асмус, пусть моим директором станет», - заявил Гарик.

Правда, как на это отреагирует его нынешняя пассия, неизвестно – Харламов уже два года встречается с актрисой Катериной Ковальчук.