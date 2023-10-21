Сбежавший Семен Слепаков* продал свою роскошную квартиру в центре Москвы по заоблачной цене

Комик Семен Слепаков* продал свою роскошную квартиру в центре Москвы, которой искал нового хозяина больше года. Это – пятикомнатные хоромы площадью 217 кв. метров в жилом комплексе Park Residence.

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Окна выходят на Крымскую набережную, напротив – памятник Петру I. В самом доме всего 16 квартир. Изначально Слепаков* просил за свое гнездышко 295 млн рублей. Давал даже скидку за срочную продажу – 25%. Какова окончательная сумма нынешней сделки, не сообщается, но цена явно заоблачная, а продал он жилье еще в начале октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на популярный телеграм-канал.

Срочную – потому что покинул Россию, перебравшись на свою историческую родину. теперь он – гражданин Израиля и желает победы своей стране в сложившейся ситуации. Он перевез всю свою семью, включая стареньких родителей, и теперь поливает грязью место, где вырос и состоялся как артист.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.